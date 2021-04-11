Manisa FK, şampiyonluğunu namağlup ilan etti

-Başkan Mevlüt Aktan açıklama

-teknik Sorumlu Serkan Özbalta'nın açıklamaları

-Futbolcu Çağrı Giritlioğlu'nun açıklamaları



- - Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan: “Şampiyonluğumuz Manisa’ya armağan olsun”- Teknik Sorumlu Serkan Özbalta: “İkinci devrede herkes bize motive oldu” UŞAK



- Manisa FK, 2. Lig Beyaz Grup'un 32. haftasında Uşakspor ile deplasmanda oynadığı maçta berabere kalarak şampiyonluğu garantiledi. Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, 32 maçta namağlup olarak elde edilen şampiyonluğu taraftarlara hediye etti. Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Manisa FK, 36 maçlık ligde 32 maçta yenilmeyerek şampiyonluğunu ilan etti. Uşakspor ile deplasmanda oynadıkları maçta berabere kalarak şampiyon olan Manisa FK’da kulüp başkanı Mevlüt Aktan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başarmalarına rağmen daha kat edilecek yolları olduğunu aktaran Aktan, hedeflerinin Süper Lig olduğunu belirtti.

Aktan, “Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımıza, teknik kadromuza, hocamıza, futbolcularımıza, herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin büyük emeği, fedakarlığı var. Herkesin burada katkısı var. Başardık, daha kat edecek yolumuz var. Hedefimiz Süper Lig. Güzel bir kulüp meydana getirdik. Alt yapımızla, duruşumuzla güzel bir kulüp meydana getirdik. Örnek davranışlar yapıyoruz. Umarım Türk futboluna büyük katkılar sağlamış oluruz. Ben herkese bir defa daha teşekkür ediyorum. Şampiyonluğumuz Manisa’ya armağan olsun” şeklinde konuştu.

Serkan Özbalta: "Bütün Manisa’nın arzu ve isteği buydu" Manisa FK teknik sorumlusu Serkan Özbalta ise önlerindeki 4 maçı da kazanarak ileride namağlup şampiyonluk hikayeleri anlatmak ve bu zor apoleti takmak istediklerini belirtti.

Özbalta, “Gerçekten kolay değil bazı şeyleri başarmak. Çok uzun bir maraton, diğer önceki senelerle kıyasladığınız zaman 2 tane fazladan maç oynuyorsunuz. 34 değil de 36 müsabakadan bahsediyoruz. Bu müsabakaları oynarken ciddi rakiplerin olduğu, şehir takımlarının olduğu grupta yer aldık. Futbolcularla ilk toplandığımızda bu grubun bizim için daha iyi olacağını çünkü, iyinin rekabeti ve oyunu geliştireceğini düşünüp bu şekilde yola çıktık. Bizim için ana bölümü tamamladık. Şampiyon olmaktı, bir üst kategoriye çıkabilmekti. Bütün Manisa’nın arzu ve isteği buydu. Bilindiği üzere Manisaspor Bölgesel Amatör Lig’e düştü. Şehri temsil edecek ciddi bir takıma ihtiyaç olduğunu, bir dahaki yıl seyircilerin de alınacağı düşünüldüğünde, şehirde bu heyecanı yaşayacak futbol takımının olması gerekiyordu ki biz o anlamda farklı bir sorumluluk hissettik. Biz de bunu başardık. Zor geçen bir ligde içinde olunca daha iyi anlıyorsun. Kolay değil, herkes emek veriyor. Rakiplerimiz de emek veriyor, onlara karşı 32 maçta yenilmeden şampiyon olmak, bu nedenler ikinci yarıda rakipleri daha da motive eden bir nedendi. Manisa FK'nın bir oyun gücü var, güçlü bir oyun oynuyor ama namağlup kulübü biz yenebilir miyiz, bu hazzı biz yaşayabilir miyiz diye düşünüyordu ki, bu doğru bir motivasyon kaynağıydı ama şu ana kadar biz buna müsaade etmedik. 4 maçımız daha var, neden olmasın diyoruz. Tarihe adını yazdırarak torunlarımıza anlatabilecek enstantaneler anlatabilirsek, bu değerli apoleti de takabilirsek ne mutlu bize” dedi.

Çağra Giritlioğlu: "Şampiyonluğu Manisa halkına armağan ediyoruz" Takımın genç defans oyuncularından Çağrı Giritlioğlu ise yaptığı açıklamada şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduklarını ve şampiyonluğu Manisa halkına armağan ettiklerini belirtti.

Giritlioğlu, “Gerçekten sezon başından beri çok çalışıyoruz şampiyonluğu elde etmek için. Benim Manisa Futbol Kulübü’nde dördüncü yılım. Üçüncü Lig’de de şampiyon olmuştuk. Bu sene de şampiyon olduk. Tabii hedefimiz bitmedi. Kulübün hedefleri her zaman daha da üstüne koymak. Önümüzde 4 maç daha var, onları da kazanıp namağlup bir şekilde bitirmek istiyoruz ligi. Çok mutluyuz, şampiyonluğu Manisa halkına armağan ediyoruz” açıklamasında bulundu.



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