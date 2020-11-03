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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Manchester United, Başakşehir maçına hazır

Manchester United, Başakşehir maçına hazır

Antrenmandan detaylar

- İSTANBUL


- UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. maçında yarın Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Manchester United, son çalışmasını yaptı. Manchester United kendi antrenman tesislerinde, yarın deplasmanda Başakşehir ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı hazırlıklarını tamamladı. Çalışmalarına ısınma koşuları ile başlayan takım, ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Sanak yağış altında yapılan antrenman taktik çalışmalar ile noktalandı. Manchester United kafilesi akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek.
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