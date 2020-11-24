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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
MANCHESTER - Manchester United - Medipol Başakşehir maçına doğru

MANCHESTER - Manchester United - Medipol Başakşehir maçına doğru

- Medipol Başakşehir antrenmanından görüntüler - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un konuşması - Medipol Başakşehir'in Brezilyalı oyuncusu Rafael Pereira'nın konuşması Manchester United - Medipol Başakşehir maçına doğru - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Buruk: "İlk maçı kazanmamız gruptaki iddiamızı sürdürmek açısından önemliydi. Hem 3'üncülük hem de 2'ncilik için bundan sonraki maçlarda da şansımızın olduğunu ortaya koyduk. Bunu düşünerek maça çıkacağız"MANCHESTER (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki 4'üncü maçında deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester United ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, kazanmak için her şeyi yapacaklarını söyledi.

Teknik direktör Buruk ve Brezilyalı futbolcu Rafael Pereira, maçın oynanacağı Old Trafford Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.
Okan Buruk, çok önemli bir takıma karşı önemli bir stadda maça çıkacaklarını kaydederek, "İlk maçı kazanmamız bizi grupta iddialı duruma getirdi. Hem 3'üncülük hem de 2'ncilik için bundan sonraki maçlarda da şansımızın olduğunu ortaya koyduk. Bunu düşünerek maça çıkacağız." dedi.
İlk maçtaki yenilgiden sonra Manchester United'ın bu karşılaşmada daha motive olacağını söyleyen Buruk, kendilerinin de aynı motivasyonu sağlamış durumda olduklarını aktardı.Okan Buruk, zorlu bir fikstürde 2 takımın da zorlu maçlar oynadığını, maça hazır olduklarını ve kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını dile getirdi.Takımların ilk 11'lerde fazla değişikliğe gitmeyeceğini düşündüğünü kaydeden Buruk, ilk maçta 2 takımın da birbirine yakın futbol oynadığını ve bugün birbirini iyi tanıyan takımların karşılaşacağını ifade etti.
Medipol Başakşehir'in Brezilyalı oyuncusu Rafael Pereira ise karşılaşmanın zor geçeceğini, kendisi ve takımı adına en iyi sonucu elde etmek için mücadele edeceklerini söyledi.

Old Trafford Stadı'nda Manchester United gibi güçlü bir ekiple oynayacaklarını kaydeden Pereira, takımın motivasyonunun en üst seviyede olduğunu ve sahada en iyi mücadeleyi vereceklerini belirtti.

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