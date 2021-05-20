MALATYA - Yeni Malatyaspor'un en istikrarlısı Issam Chebake
- Yeni Malatya sporlu ffutbolcuların antrenmanından görüntüler (Arşiv) - Yeni Malatya spor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel'in konuşmasıYeni Malatya spor'un en istikrarlısı Issam Chebake - Süper Lig'de 35 müsabakada 2 bin 956 dakika süre alan Issam Chebake, bu sezon sarı - siyahlı ekibin formasını giyen 31 futbolcu arasında en istikrarlı isim olarak dikkati çekti - Yeni Malatya spor'da bu sezon atılan 49 golün 17'sini kaydeden Adem Büyük, en skorer oyuncu olarak ön plana çıkarken, Süper Lig'de Türk oyuncular arasında en golcü isim oldu - Sarı - siyahlı futbolcular, toplamda 4 kırmızı, 77 sarı kart görürken, en hırçın isimler 1'er kez oyundan atılan ve 7'şer kez de sarı kartla cezalandırılan Karim Hafez ve Teenage Hadebe oldu - Yeni Malatya spor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel:"Sahaya çıkan tüm futbolcularımız özveriyle mücadele etti"MALATYA (AA) - Süper Lig'de 2020 - 2021 sezonunu 45 puanla 15. sırada tamamlayan Helenex Yeni Malatya spor'un en istikrarlı ismi, 31 yaşındaki Faslı savunma oyuncusu Issam Chebake oldu.Sarı - siyahlı takımda bu sezon lig müsabakalarında 31 farklı futbolcu forma giydi.Bu futbolcular arasında en fazla süreyi, Faslı savunma oyuncusu Issam Chebake aldı.31 yaşındaki Chebake, bu sezon oynanan 40 maçın 35'inde forma giydi. Deneyimli futbolcu, toplamda 2 bin 956 dakika sahada kaldı.Chebake'yi 34 maçta 2 bin 893 dakika sahada kalan Adem Büyük ile 33 karşılaşmada 2 bin 843 dakika süre bulan Karim Hafez takip etti. - En golcüsü Adem BüyükHelenex Yeni Malatya spor'un bu sezon en golcü ismi Adem Büyük oldu.Oynadığı 34 maçın tamamına ilk 11'de başlayan 33 yaşındaki futbolcu, takımının en skorer ismi olarak ön plana çıktı.Tecrübeli futbolcu, Yeni Malatya spor formasıyla 17 kez fileleri havalandırdı.Adem Büyük, penaltı atışlarından da en fazla skor üreten isim oldu. Beyaz noktadan 9 gol bulan Adem Büyük, bir penaltıyı gole çeviremedi.Helenex Yeni Malatya sporlu futbolcu, ayrıca Süper Lig'de Türk oyuncular arasında en golcü isim oldu.Adem Büyük'ü 5'er gol kaydeden Benjamin Tetteh ve Kubilay Kanatsızkuş izledi. Malatya ekibinde Afriyie Acquah, Teenage Hadebe, Zeki Yavru, Umut Bulut, Moryke Fofana, Mustafa Eskihellaç, Stephen Mallan ve ara transfer döneminde Medipol Başakşehir'e giden Youssuf Ndayishimiye 2'şer, Semih Kaya, Ahmet Ildız ve Jetmir Topalli ise 1'er gollük katkı verdi. - "En hırçın" Karim Hafez ve Teenage HadebeHelenex Yeni Malatya spor'un "en hırçın" futbolcuları Karim Hafez ve Teenage Hadebe oldu.Sarı - siyahlı ekipte bu sezon forma giyen 31 futbolcu, 4 kırmızı, 77 sarı kart gördü. Bu futbolculardan Karim Hafez ve Teenage Hadebe 1'er kez kırmızı, 7'şer kez de sarı kartla cezalandırılarak takımdaki "en hırçın" isimler olarak dikkati çekti.Semih Kaya ve Kubilay Kanatsızkuş, bu sezon Yeni Malatya spor'da kırmızı kart gören diğer isimler oldu. - Hakkı Çelikel: "Tüm futbolcularımız özveriyle mücadele etti"Yeni Malatya spor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine, bu sezon da sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini ancak ligde kalmayı başardıklarını söyledi.
Kümede kaldıkları için mutlu olduklarını belirten Çelikel, gelecek sezona en iyi şekilde hazırlanmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti. Futbolcuların gösterdiği performanstan memnun olduklarını dile getiren Çelikel, "Müsabakalarda tüm futbolcularımız elinden gelenin en iyisini sahaya yansıttı. Sahaya çıkan tüm futbolcularımız özveriyle mücadele etti. Orta sahada 3 iyi futbolcumuz olsaydı ligi ilk 3'te veya ilk 5'te bitirebilirdik. Tüm futbolcuları kutluyorum. Bu süreçte kolay değildi." diye konuştu. Çelikel, başarının sadece futbol anlamında değil mali yönden de olması gerektiğini sözlerine ekledi. - PerformansHelenex Yeni Malatya spor'da bu sezon Süper Lig'de forma giyen futbolcular ve performansları şöyle:FutbolcuMaç sayısıToplam dakikaSarı kartKırmızı kartGolIssam Chebake352956700Adem Büyük34289310017Karim Hafez332843710Semih Kaya322639211Benjamin Tetteh322522705Afriyie Acquah332467902Wallace Fortuna Dos Santos282450300Teenage Hadebe302367712Ertaç Özbir242160100Zeki Yavru322008302Umut Bulut311763202Ahmed Ildız351740301Kubilay Kanatsızkuş291664115Moryke Fofana311657202Youssuf Ndayishimiye191470002Abdulsamed Damlu131170100Mustafa Eskihellaç251089202Stephen Patrick Mallan17771002Christian Alberto Cueva Bravo8555000Bülent Cevahir10411000Olcay Şahan12367200Jody Lukoki10331300Murat Akça4280000Guido Gabriel Herrera3270000Fernando Ruben Zuqui11197200Jetmir Topalli13166301Erkan Kaş3157000Berk Yıldız253000Aly Malle731000Eric Ndizeye225000Doğukan Emeksiz11000
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