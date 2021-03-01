MALATYA - Beşiktaş kafilesi Malatya'da

- Malatya Havalimanı - Takım otobüsüne binen kafile - Beşiktaş taraftarlarının takım otobüsünü meşalelerle karşılaması - Takım otobüsünün otele doğru yol almasıMALATYA (AA) - Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Yeni Malatya spor ile karşılaşacak Beşiktaş Futbol Takımı, Malatya 'ya geldi.Özel uçakla kente gelen siyah - beyazlılar, Malatya Havalimanı'nda bekleyen takım otobüsüne bindi.Havalimanının önünde bekleyen Beşiktaş taraftarları, takım otobüsünü meşalelerle karşıladı.Sarı - kırmızılı kafile, havalimanından konaklayacağı otele geçti.Yeni Malatya spor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma, yarın saat 19.00'da Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.
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