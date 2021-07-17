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MALATYA - Arslantepe UNESCO Yolunda Bisiklet Yarışı, Malatya'da yapıldı
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
MALATYA - Arslantepe UNESCO Yolunda Bisiklet Yarışı, Malatya'da yapıldı

MALATYA - Arslantepe UNESCO Yolunda Bisiklet Yarışı, Malatya'da yapıldı

- Sporcuların yarışa hazırlanması - Arslantepe UNESCO Yolunda" Bisiklet Yarışına start verilmesi - Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın konuşması - Gürkan'ın sporculara ödül vermesiArslantepe UNESCO Yolunda Bisiklet Yarışı, Malatya 'da yapıldıMALATYA (AA) - Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali kapsamında Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince 24'üncüsü düzenlenen Arslantepe UNESCO Yolunda Bisiklet Yarışı, Malatya 'da yapıldı.Battalgazi ilçesi Arslantepe Höyüğü'nde start alan yarış, Orduzu Pınarbaşı Fuar Alanı'nda sona erdi.Beş kategoride düzenlenen ve 8 ilden 115 sporcunun katıldığı yarışın ödül töreni Büyükşehir Belediyesi binası önünde yapıldı.Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, törende yaptığı konuşmada, festivallerin amacının şehrin değerlerini ulusal ve uluslararası düzeyde öne çıkarmak ve tanıtmak olduğunu, festival kapsamında da bisiklet yarışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gürkan, konuşmaların ardından dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Ödül Töreni Bisiklet Yarışı Uluslararası Festival Bisiklet 

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