Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
MADRİD - Atletico Madrid taraftarlarının şampiyonluk kutlaması

MADRİD - Atletico Madrid taraftarlarının şampiyonluk kutlaması

- Taraftarların sevinç gösterisi - Tezahürat detaylarıMADRİD (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 38. hafta maçında, Real Valladolid'i Valladolid’deki Jose Zorrilla Stadı’nda yenen Atletico Madrid takımı 2020 - 2021 sezonunun şampiyonu oldu. Karşılaşma sonrasında Atletico Madrid taraftarları, meydanlarda toplanarak şampiyonluk sevinci yaşadı.

İspanya Şampiyon 

İlgili Foto Galeriler
Süper Kupa Madrid'in!Süper Kupa Madrid'in!
Barcelona Resmen Açıkladı! Arda Turan İkiye KatladıBarcelona Resmen Açıkladı! Arda Turan İkiye Katladı
İspanya -Türkiye Euro 2016İspanya -Türkiye Euro 2016
Gran Canaria-Galatasaray OdebankGran Canaria-Galatasaray Odebank
Barcelona Real Madrid: 1-2 Maç SonucuBarcelona Real Madrid: 1-2 Maç Sonucu
Arda Turan İlk Maçına çıktıArda Turan İlk Maçına çıktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement