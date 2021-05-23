MADRİD - Atletico Madrid taraftarlarının şampiyonluk kutlaması
- Taraftarların sevinç gösterisi - Tezahürat detaylarıMADRİD (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 38. hafta maçında, Real Valladolid'i Valladolid’deki Jose Zorrilla Stadı’nda yenen Atletico Madrid takımı 2020 - 2021 sezonunun şampiyonu oldu. Karşılaşma sonrasında Atletico Madrid taraftarları, meydanlarda toplanarak şampiyonluk sevinci yaşadı.
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