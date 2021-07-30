Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Spor
Lütfü Savaş: “Boupendza’ya Türkiye’den teklif yok”
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Lütfü Savaş: “Boupendza’ya Türkiye’den teklif yok”

Lütfü Savaş: “Boupendza’ya Türkiye’den teklif yok”

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş röportaj

- - Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş:- “Boupendza’ya İngiltere, İtalya ve Orta Doğu’dan 4 kulübün teklifi var” HATAY

İngiltere Lyon Altın İtalya Futbol 


- Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, transferin gözde ismi olan Aaron Boupendza'ya Türkiye’den herhangi bir kulübün teklifinin olmadığını açıkladı.
Tarihinde ilk defa Süper Lig’e çıkan ve ligi altıncı sırada bitirerek iyi bir çıkış yakalayan Hatayspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Gidecek ve gelecek oyuncular için çalışmalar devam ederken, gündemden düşmeyen Süper Lig’in gol kralı Aaron Bopendza’nın Fenerbahçe’ye gideceği yönündeki haberleri yalanlayan Onursal Başkan Lütfü Savaş, Türkiye’den herhangi bir teklif almadıklarını açıkladı.
"8 milyon 150 bin Euro’dan aşağı vermeyi düşünmüyoruz" İHA'ya konuşan Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Boupendza’ya İngiltere, İtalya ve Orta Doğu’dan 4 kulübün teklifi olduğunu belirterek, “Boupendza için Türkiye’den herhangi bir kulüple temas halinde değiliz. İngiltere, İtalya ve Orta Doğu’dan 4 kulübün teklifi var. O kulüplerle temas halindeyiz. Boupendza fiyatını bulduğu zaman satabiliriz. Satmazsak da yine 1 yıla kadar bizim oyuncumuz, onu değerlendirmeye devam ederiz. Boupendza da çok üst seviye bir futbolcu olduğunu ispat etti. Özellikle oynayabileceği bir kulübe, bizi de ücret olarak tatmin edecek bir ücretle giderse onu göndermeyi planlıyoruz. 8 milyon 150 bin Euro’dan aşağı vermeyi düşünmüyoruz. Çünkü daha önce biz Krasnodar takımı ile 8 milyon 150 bin Euro’ya anlaştık, imza attık ve satıştan da yüzde 20 pay aldık. Boupendza istemeyince göndermedik. Dün Boupendza ile bir görüşme yaptık. Bizzat ben tercümanı aracılığı ile görüştüm. Bizim, Hatayspor’un beklentilerini anlattık. O da kendi durumunu bize sundu, net bir şekilde her şeyi konuştuk. Bundan sonra temaslar daha hızlı olacak” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Güzellik Kraliçesi Doktor Corona Virüsü Hastalarına Yardım Etmek İstiyor!Güzellik Kraliçesi Doktor Corona Virüsü Hastalarına Yardım Etmek İstiyor!
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Hırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel KarelerHırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel Kareler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı