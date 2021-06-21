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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Lucas Lima, M.Başakşehir'de

Lucas Lima, M.Başakşehir'de

Lima'nın açıklaması

- İSTANBUL

Forma 


- M.Başakşehir, Brezilyalı sol bek Lucas Lima'yı 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Al-Ahli kulübünde oynayan futbolcu Lucas Lima’yı üç yıllığına kadrosuna kattı. Kariyerine Brezilya’nın Internacional Kulübü’nde başlayan 29 yaşındaki sol bek, Fransa’nın Nantes Kulübü’ndeki performansıyla dikkat çekmiş ve Suudi Arabistan’ın Al Ahli Kulübü’ne transfer olmuştu. Lucas Lima’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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