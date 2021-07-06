LONDRA - İtalya - İspanya maçına doğru (2)

- Karşılaşma öncesi taraftarların tezahüratları - Taraftarların maçın oynanacağı Wembley Stadı'na gidişleriLONDRA (AA) - İngiltere 'nin başkenti Londra'da bulunan Wembley Stadı'nda EURO 2020'deki yarı final karşılaşmasında İtalya ile İspanya karşı karşıya gelecek. İspanyol ve İtalyan taraftarlar karşılaşması öncesi Wembley Stadının önünde takımlarının lehine tezahüratta bulundu.
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