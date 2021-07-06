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LONDRA - İtalya - İspanya maçına doğru (2)
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6 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
LONDRA - İtalya - İspanya maçına doğru (2)

LONDRA - İtalya - İspanya maçına doğru (2)

- Karşılaşma öncesi taraftarların tezahüratları - Taraftarların maçın oynanacağı Wembley Stadı'na gidişleriLONDRA (AA) - İngiltere 'nin başkenti Londra'da bulunan Wembley Stadı'nda EURO 2020'deki yarı final karşılaşmasında İtalya ile İspanya karşı karşıya gelecek. İspanyol ve İtalyan taraftarlar karşılaşması öncesi Wembley Stadının önünde takımlarının lehine tezahüratta bulundu.

İngiltere Tezahür İspanya Tezahürat İtalyan 

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