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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
LONDRA - İngiltere-Hırvatistan maçının izlendiği alana giremeyen taraftarlar karşılaşmayı yol kenarından izledi

LONDRA - İngiltere-Hırvatistan maçının izlendiği alana giremeyen taraftarlar karşılaşmayı yol kenarından izledi

- Maçın izlendiği alana giremeyen taraftarların yol kenarından maçı izlemeleri - Güvenlik güçlerinden görüntüler - Taraftarlardan detaylarLONDRA (AA) - İngiltere 'nin Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Hırvatistan’la yaptığı maçın izlenebilmesi için başkent Londra’daki Trafalgar Meydanı’na düzenek kuruldu. Ancak ilk maç, sadece sağlık çalışanları gibi temel işlerde görev yapanlara açık olduğu için bir grup taraftar, karşılaşmayı yol kenarından izlemek zorunda kaldı.

İngiltere Başkent Sağlık Çalışanları 

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