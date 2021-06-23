LONDRA - İngiltere- Çekya maçının ardından

- İngiliz taraftarların stada girişi ve çıkışı - Güvenlik önlemleri - Taraftarların sevinç gösterisiLONDRA (AA) - Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) İngiltere Çekya'yı 1 - 0 yenerek 7 puan ve lider unvanıyla son 16 turuna yükseldi. Maçın bitmesinin ardından İngiliz taraftarlar stat çıkışında sevinç gösterisinde bulundu.
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