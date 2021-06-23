Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
LONDRA - İngiltere- Çekya maçının ardından

LONDRA - İngiltere- Çekya maçının ardından

- İngiliz taraftarların stada girişi ve çıkışı - Güvenlik önlemleri - Taraftarların sevinç gösterisiLONDRA (AA) - Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) İngiltere Çekya'yı 1 - 0 yenerek 7 puan ve lider unvanıyla son 16 turuna yükseldi. Maçın bitmesinin ardından İngiliz taraftarlar stat çıkışında sevinç gösterisinde bulundu.

İngiltere 

İlgili Foto Galeriler
Güzellik Kraliçesi Doktor Corona Virüsü Hastalarına Yardım Etmek İstiyor!Güzellik Kraliçesi Doktor Corona Virüsü Hastalarına Yardım Etmek İstiyor!
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Hırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel KarelerHırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel Kareler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
G7 Liderler ZirvesiG7 Liderler Zirvesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement