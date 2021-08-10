Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Spor
Lionel Messi resmen PSG'de
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Lionel Messi resmen PSG'de

Lionel Messi resmen PSG'de

PSG'nin paylaştığı Messi videosu

- İSTANBUL

İnternet Sitesi Forma Trol Futbol 


- Barcelona'dan gözyaşlarıyla ayrılan Arjantinli yıldız Lionel Messi, bu akşam Fransız ekibi Paris Saint Germain ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Arjantinli yıldızını yeni takımı Fransız ekibi Paris Saint-Germain oldu. Bugün ailesiyle birlikte Paris'e gelen 34 yaşındaki yıldız oyuncu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra PSG ile sözleşme imzaladı. Fransız kulübünün bir video ile duyurduğu transferin ardından Messi, kulübün resmi internet sitesine, "Kariyerimin yeni bir bölümüne Paris Saint-Germain'de başlayacağım için heyecanlıyım. Kulüple ilgili her şey benim futbol hedeflerime uyuyor. Takımın ve teknik heyetin burada ne kadar yetenekli olduğunu biliyorum. Kulüp ve taraftarlar için özel bir şey inşa etmeye kararlıyım ve Parc des Princes'te sahaya çıkmayı dört gözle bekliyorum" açıklamasında bulundu. Lionel Messi, PSG'de 30 numaralı formayı giyecek.
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı