LİLLE - Milli futbolcu Burak Yılmaz: 'Çok gururluyuz ülkemize çok selamlar yolluyoruz'
LİLLE - Milli futbolcu Burak Yılmaz: "Çok gururluyuz ülkemize çok selamlar yolluyoruz" - Milli futbolcu Burak Yılmaz'ın açıklamalarıLİLLE (AA) - Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) sezonu şampiyon tamamlayan Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, ""Çok gururluyuz ülkemize çok selamlar yolluyoruz." dedi. Burak Yılmaz, Lille takımıyla elde ettiği şampiyonluğa ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu."Çok gururluyuz ülkemize çok selamlar yolluyoruz." ifadesini kullanan Yılmaz, şehir merkezinde takım arkadaşlarıyla yaptığı kutlamanın ve insanların sevgisinin çok güzel olduğunu belirtti. Burak Yılmaz, mutlu olduklarını ve herkese selamlarını ilettiğini söyledi.
Türk bayrağına yanından ayırmaması ilişkin "Tabii ki biz Türküz Türklüğün ne demek olduğunu biliyoruz." ifadesini kullanan Burak Yılmaz, Lille taraftarlarının kendisine yönelik sevgisine ilişkin, "Sağolsunlar. Güzel sezon geçti. Çok güzeldi bizim için. Mahcup olmadık. Şükürler olsun. Şimdi ülkemize döneceğiz. Milli takıma gideceğiz." dedi.
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