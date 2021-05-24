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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
LILLE - Fransa 1. Futbol Ligi'nde Lille şampiyonluk kupasını aldı

LILLE - Fransa 1. Futbol Ligi'nde Lille şampiyonluk kupasını aldı

- Şampiyonluk kutlamalarından görüntüler Fransa 1. Futbol Ligi'nde Lille şampiyonluk kupasını aldıLILLE (AA) - Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği ve sezonu şampiyon tamamlayan Lille, tesislerde düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını kaldırdı.Lille, tesislerde gerçekleştirilen törenle kupasına kavuştu. Törene futbolcular, kulüp yetkililerin yanı sıra Lille Belediye Başkanı Martine Audry, birçok siyasetçi, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe katıldı.
Kupa seremonisinde teknik direktör Christophe Galtier ve futbolcular tek tek isimleri anons edilerek sahneye davet edildi.Futbolcular "We are The Champions" şarkısı eşliğinde sahneye çıktı.Milli futbolcu Burak Yılmaz, "Kral" tezahüratlarıyla sahneye davet edildi.Keyifli anların yaşandığı törende, milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ile diğer futbolcular kupayı kaldırarak şampiyonluğun sevincini yaşadı.Futbolcular kupayı kaldırdığı sırada "Burak Yılmaz" sloganları attı.Ligin son haftasında Burak Yılmaz'ın da gol attığı maçta Angers takımını deplasmanda 2 - 1 mağlup eden Lille, 10 yıl aranın ardından tarihinin dördüncü şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Milli Futbolcu Teknik Direktör Şampiyon Tezahürat Şampiyonluk Kupası 

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