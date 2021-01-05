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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Levent Şahin: “Yapamadığımız işlerden ders çıkarıp Galatasaray'a yakışır bir şekilde mücadele edeceğiz”

Levent Şahin: “Yapamadığımız işlerden ders çıkarıp Galatasaray'a yakışır bir şekilde mücadele edeceğiz”

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin

- KONYA

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- Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, bundan sonraki maçlarda oynadıkları oyundan ve yapamadıkları işlerden ders çıkaracaklarını belirterek Galatasaray’a yakışır bir şekilde mücadele edeceklerini söyledi.

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, Süper Lig'in 17. haftasında 4-3 mağlup oldukları Konyaspor karşılaşmasından sonra basın toplantısında maça ilişkin açıklamalarda bulundu. Yenildikleri için üzgün olduklarını ifade eden Şahin, "Öncelikle çalışılan, emek verilen bir taktik anlayışın sahaya yansıtılamamasından dolayı çok çok üzgünüm. Oyuna karşı, yenilen gollere karşı, rakibe karşı hem bireysel hem takım olarak tepki veremememizden dolayı üzgünüm. Sonuçta maç trafiği çok fazla. Sadece bu maç için düşüncelerim bunlar. Mağlup olduktan sonra ne çok üzülmeye ne de galip geldikten sonra çok sevinmeye vaktimiz var. Sonuç olarak burada kalan ve burada biten bir maç. Bundan sonraki maçlarda oynadığımız oyundan, yapamadığımız işlerden ders çıkarıp Galatasaray'a yakışır bir şekilde mücadele edeceğiz" diye konuştu.

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