Levent Şahin: 'Kırmızı kart bize göre ağır bir karar'



- Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, 51. dakikada kırmızı kart gören Emre Kılınç'ın pozisyonu için, "Kırmızı kart bize göre ağır bir karar diye düşünüyoruz" dedi.

Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, "Bu maçı Omar için kazanmalıydık. Bunu beceremedik. Bütün ekip bundan dolayı üzgünüz. Maça başlamadan önce gerçekten inanmış, hazır ve maçın bilincinde olan bir oyuncu grubu ile maça başladık. İlk 45 dakika içerisinde sadece savunma anlayışı olan Antalyaspor ile karşılaştık. İlk devre için hücum bölgesinde hem merkez hem de kenarlardan gerçekleştirebileceğimiz organizasyonları yaptık ama maalesef golü bulamadık. 51. dakikada Emre’nin oyundan atılmasıyla ilgili bence tekrar doğru bir şekilde yorumlamak gerektiğini düşünüyorum. 10 kişi kaldık rakipten hücum olarak aksiyon bekledik. Ama maalesef yine 3-6-1 düzeninde oynadılar. Tamamen rakibin savunma bölgesinde geçen bir maç olarak değerlendiriyorum. 10 kişi kaldıktan sonra belli oyuncularımıza daha fazla yük bindi. Bunlar bizim için bahane değil. 1 puana da sevinecek bir takım değiliz. Bizim için kaybedilen 2 puan. Lig uzun bir maraton. Belki bu 1 puan bile ilerleyen dönemlerde etkili 1 puan olarak düşünüyoruz. Sonuçta kaybettiğimiz 2 puan" şeklinde konuştu.

Emre Kılınç’ın gördüğü kırmızı kart pozisyonu ile ilgili düşüncesinin sorulması üzerine Şahin, "Emre’nin kırmızı kartını biz de izledik. Yoruma açık, bize göre olmayan bir kırmızı kart. Oyunun genelinde oynamak isteyen, sadece oyunu düşünen bir takımız. Bundan öncesinde de birçok kez oyunu yavaşlatan rakip oyunculara ikaz etmemesi bizim daha çok önemliydi. Biz oyun oynamak istiyoruz. Kırmızı kart bize göre ağır bir karar diye düşünüyoruz" diye cevap verdi. Yapılacak transferlerle ilgili olarak ise Levent Şahin, "Bizler kendi içimizde bu planlamayı yapıyoruz. Umarım doğru oyuncular üzerinde de doğru sonuçlar alırız" dedi.





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