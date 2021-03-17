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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kütahya'ya spor tesisi

Kütahya'ya spor tesisi

drone görüntüsü

Lyon Gesi Allah Harekete Geç 

-İş makinalarının çalışması
-İl Müdürü Feyzullah Gayret'in açıklaması

( KÜTAHYA -ÖZEL-DRONE)- Yoncalı mahallesinde yapılacak spor tesisi projesinde zemin iyileştirme çalışmaları başladı- Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret:- "Şifalı sularıyla ünlü Yoncalı, spor turizmiyle de adından söz ettirecek" KÜTAHYA

- Kütahya'nın kaplıca bölgesi Yoncalı’da inşa edilecek spor tesisi projesinin zemin iyileştirme çalışmaları başladı.
Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, tesisin 10 ayda tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Kütahya merkeze bağlı Yoncalı Mahallesi’nde spor turizmi potansiyelinin harekete geçirilmesi yönünde atılan adımların ilki olan spor tesisi projesi bölgede de sevinçle karşılandı. Gayret, 2 antrenman sahası, 1 nizami saha, bin kişi kapasiteli tribün ve 4’lü soyunma odasının yapılacağı alanda Kütahya İl Özel İdaresi ekiplerince sürdürülen zemin iyileştirme ve sağlamlaştırma çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü kaydetti.
Gayret, "Şifalı sularıyla ünlü Yoncalı inşallah spor turizmiyle de adından söz ettirecek" diye konuştu.
Kütahya İl Özel İdaresi ekiplerince sürdürülen zemin iyileştirme ve sağlamlaştırma çalışmaları İHA tarafından havadan da görüntülendi. Spor tesisinin 5 milyon TL'ye mal olacağı öğrenildi.
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