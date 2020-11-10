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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Kürek Milli Takımı Muğla'da kampa girdi

Kürek Milli Takımı Muğla'da kampa girdi

- Sporcuların antrenman yapması - Kürek Milli Takımı Antrenörü Sonat Doğan'ın konuşmasıMUĞLA (AA) - Kürek Milli Takımı, Muğla 'nın Köyceğiz ilçesinde kampa girdi.Türkiye Kürek Federasyonu faaliyet programında yer alan ve Köyceğiz Gölü'nde gerçekleştirilen kampa, 17 sporcu katılıyor.Milli kürekçiler günde iki antrenman yaparak çalışmalarını sürdürüyor. Köyceğiz gölünde kürek çeken sporcular, sahil bandında koşu yaparak kondisyon çalışıyor.Kürek Milli Takımı Antrenörü Sonat Doğan, AA muhabirine, Köyceğiz'in kış mevsiminde antrenman yapmak için bulunmaz bir yer olduğunu söyledi.

Kampa 17 sporcunun katıldığını, çalışmalarının ay sonuna kadar devam edeceğini belirten Doğan, "Kürek sporu için su çok elverişli, iyi ağırlanıyoruz, iyi antrenman yapıyoruz. Burası büyük bir alan. Bir yönde 12 kilometre hiç durmadan antrenman yapabiliyoruz. Bu bizim için büyük avantaj." dedi.
Rusya Milli Takımının da Köyceğiz'de kamp yaptığına değinen Doğan, geçtiğimiz yıl da Macaristan, Sırbistan ve Almanya milli takımlarının geldiğini, Köyceğiz'in kış kampları için kürek sporunun merkezi olma yolunda ilerlediğini dile getirdi.Kamp, 29 Kasım'a kadar devam edecek.

Dera Milli Takım Muhabir Kış Mevsimi 

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