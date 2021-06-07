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7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kulüpler Birliği toplantısı başladı

Kulüpler Birliği toplantısı başladı

Başkanların gelişinden görüntüler

Dera Toplantı 

-Detaylar

- İSTANBUL

- Kulüpler Birliği toplantısı, kulüp başkanlarının katılımıyla başladı.
Kulüpler Birliği toplantısı saat 14.00’te yönetim kurulu kendi arasında değerlendirmesiyle başladı.
Saat 15.00’te Süper Lig kulüplerinin geniş katılımıyla devam eden toplantıya Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, ve diğer Süper Lig kulüplerinin başkanları katılırken, 4 ana gündem maddesi; harcama limiti, küme düşme statüsü, yayın ihalesi ve yabancı kuralı konusu masaya yatırılacak. Alınan tavsiye niteliğindeki kararlar saat 18.00’de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in toplantıya katılımıyla TFF’ye iletilecek.
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