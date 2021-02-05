Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Kulüpler Birliği toplantısı başladı

Kulüpler Birliği toplantısı başladı

Başkanların girişlerinden görüntüler

Toplantı Başkanlık Seçimi 

-Detaylar

- İSTANBUL

- Gündeminde başkanlık seçimi olan Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı başladı.
Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı Beşiktaş’ta bir otelde gerçekleşiyor. Toplantı için Süper Lig kulüplerinin başkanları da geldi. Toplantının gündeminde vakfın yeni başkanının seçimi bulunuyor. Seçimde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi tek aday olarak yer alıyor. Kulüpler Birliği’ne Göztepe Başkanı Mehmet Sepil başkanlık ediyordu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
Trump ABD Başkanı Oldu, Capsler Patladı!Trump ABD Başkanı Oldu, Capsler Patladı!
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı