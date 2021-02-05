Kulüpler Birliği toplantısı başladı

- Gündeminde başkanlık seçimi olan Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı başladı. Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı Beşiktaş’ta bir otelde gerçekleşiyor. Toplantı için Süper Lig kulüplerinin başkanları da geldi. Toplantının gündeminde vakfın yeni başkanının seçimi bulunuyor. Seçimde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi tek aday olarak yer alıyor. Kulüpler Birliği’ne Göztepe Başkanı Mehmet Sepil başkanlık ediyordu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım