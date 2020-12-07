Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kuddusi Müftüoğlu o paylaşımlara cevap verdi

Kuddusi Müftüoğlu o paylaşımlara cevap verdi

-Kuddusi Müftüoğlu'ndan detay görüntüler

Sosyal Medya Dera İhlas Irak Trol 

--Kuddusi Müftüoğlu röp

- (Özel haber) ANTALYA

- Sosyal medyada trol hesap tarafından kendisinin ismiyle hakemleri eleştiren paylaşımlarla ilgili İhlas Haber Ajansı’na açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) eski Başkanı Kuddusi Müftüoğlu, “En ufak paylaşımım ve herhangi birine bilgi vermem söz konusu olmamıştır” dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) eski Başkanı Kuddusi Müftüoğlu, Denizspor - Fenerbahçe maçının ardından sosyal medyada trol hesap tarafından kendisinin ismiyle hakemleri eleştiren paylaşımlar yapılmasına tepki gösterdi. Bu yorumların gerçeği yansıtmadığını İhlas Haber Ajansı’na

aktaran Müftüoğlu, çok üzüldüğünü söyledi.

“Hakem camiası benim kendi camiam” Sosyal medyada kendisiyle ilgili bazı paylaşımlar görerek üzüntüyle karşıladığını belirten Müftüoğlu, “Ben uzun zamandır bu konuda herhangi bir açıklama ve yorum yapmadım. Zaten MHK Başkanlığını 4 yıl önce bıraktım. Hakem camiası benim kendi camiam, bu konuda en ufak yorum da yapmam. Şu anki MHK Başkanı Serdar Tatlı da benim arkadaşım olur. Cesareti ve dürüstlüğüyle zaten kendisini çok iyi tanırım. Bu konuda yapılan tüm yorumların ve değerlendirmelerin doğru olmadığını söyleyebilirim. En ufak paylaşımım ve herhangi birine bilgi vermem söz konusu olmamıştır” dedi.
“Böyle bir şey hiçbir zaman paylaşmadım ve işin içinde de olmadım” Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmadığı dile getiren Müftüoğlu, “Sadece Twitter hesabım var, onu da 4 yıldır kullanmıyorum. Şahsım adına başka sosyal medya hesabı yok. Bu yapılan değerlendirmeleri kendilerine bırakıyorum fakat böyle bir şey hiçbir zaman paylaşmadım ve işin içinde de olmadım” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı