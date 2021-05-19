Kozan pedallar 19 Mayıs Gençlik Bayramı için çevrildi

-Etkinliğe katılan Türk bayraklı 75 yaşındaki kerem Gümüşsoy ile röportaj

-Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ile röportaj

-Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ile röportaj

-Kozan şehir turu bisiklet

-Kozan halk eğitim merkezi el sanatları sergi ilçe protokol detay

-Kozan İlçe Gençlik ve spor müdürü Kürşat Gültekin kürsü konuşma detay

-Sporcülar ödül töreni detay

-Kozan halk oyunları gösterisi

-Havai fişek gösterisi



- ADANA



- Adana’nın Kozan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda saatler 19.19’da Adana caddesinden ilçe protokolü ve Kozanlı gençler sporcular ile birlikte Türk bayrağı dalgalandırarak 5 kilometrelik şehir turu gerçekleştirdi. Muhsin Yazıcıoğlu parkında son bulan bisiklet turu Kozan gençlik merkezi ve halk eğitim merkezi tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisi, el sanatları sergisi, halk müziği konseri ve ilçede çeşitli spor dallarında dereceye giren sporcuların ödül töreni ile devam etti. Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün bugün benim doğum günümdür demiştir ve biz de atamızın doğum gününü ilçemiz gençliği ile birlikte spor yaparak kutluyoruz” dedi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ise Kozan ilçesinin milli mücadele ön safta yer aldığına dikkat çekerek bu bayramı coşku içinde kutladıklarını ifade etti.

Kozan İlçe Gençlik Spor Müdürü Kürşat Gültekin ise milli mücadele yıllarında Kozanlı kahramanların isimlerini tek tek hatırlatarak Gençliğin gurur duyacağı ataları olduğunu ifade etti.

Gültekin Kozan gençliğinin bu bayramı coşku içinde kutlamasının yerinin ayrı olduğunu kaydetti.

Etkinlikte konuşan 75 yaşındaki Çiçek hoca lakaplı Kerem Gümüşsoy ise 75 yaşında coşku içinde 19 Mayıs’ı kutluyorum. 100 yaşında olsam yine bayrağım ve bisikletim ile gelirdim. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına bizlere ve gençliğe emanet ettiği bu bayram için rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından düzenlenen ödül töreni sonrası etkinlik havai fişek gösterisi ile son buldu.

