Kopenhag, Sivasspor maçı hazırlıklarını Sivas’ta sürdürdü



- UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın DG Sivasspor ile karşılaşacak Danimarka temsilcisi Kopenhag, Sivas’ta yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti. Kopenhag, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşı için bugün öğleden sonra özel uçakla Sivas’a geldi. Danimarka ekibi Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Jess Thorup yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 buçuk saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Danimarka ekibi, antrenmanın basın kapalı kısmında ise Sivasspor karşılaşmasının taktiğini çalıştı. Kopenhag idmanın ardından kalacağı otele geçti. Danimarka temsilcisi yarın sabah basına kapalı yapacağı idmanla müsabakanın hazırlıklarını tamamlayacak. Sivasspor ile Kopenhag UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın TSİ 21.00’da Bahçe Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede Ukraynalı hakem Mykola Balakin düdük çalacak.

