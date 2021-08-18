Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Spor
Kopenhag kafilesi Sivas’a geldi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kopenhag kafilesi Sivas’a geldi

Kopenhag kafilesi Sivas’a geldi

Kopenhag kafilesi

-Havalimanı detay

- SİVAS

- UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın DG Sivasspor ile karşılaşacak Danimarka temsilcisi Kopenhag, Sivas’a geldi. UEFA Avrupa Konferans Ligi ply-off turu ilk maçında Sivasspor ile karşılaşacak olan Kopenhag, özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na ulaştı. Kafiledekiler, pasaport işlemlerinin ardından kendilerini bekleyen otobüsle havalimanından ayrılarak kamp yapacağı otele geçti. Kopenhag, Sivasspor maçının hazırlıklarını bu akşam, müsabakanın oynanacağı Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı