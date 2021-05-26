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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KOPENHAG - Fenerbahçe'nin Kopenhag'a kiraladığı Zanka, Danimarka Milli Takımı’nın EURO 2020 kadrosuna çağrıldı

KOPENHAG - Fenerbahçe'nin Kopenhag'a kiraladığı Zanka, Danimarka Milli Takımı’nın EURO 2020 kadrosuna çağrıldı

- Danimarka A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kasper Hjulmand'in açıklamasıKOPENHAG (AA) – Fenerbahçe’nin geçen sezon başında Kopenhag’a kiraladığı Mathias Jörgensen (Zanka), A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kasper Hjulmand tarafından Danimarka ’nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kadrosuna davet edildi.Konuya ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulunan Hjulmand, "Takım kombinasyonlar üzerine kuruldu. Futbolu bir futbolcuyu çıkarıp yerine başka birini koymak olarak görmüyorum. Futbol ilişkisel bir oyun. Önemli olan bir turnuvada, yapılan çalışmaları sahada uygulamak ve birbirinize baktığınızda birbirinizin ne yapacağını bilmeniz." dedi.
Daha önce denenmiş ve işe yarayan ilişkilerin yerini şansa bıraknın çok zor olduğuna değinen Hjulmand, şöyle devam etti:"Zanka çok iyi milli maçlar oynadı. Bu takımın önemli bir parçası. Milli takımda bulunan diğer savunma oyuncularıyla ilişkileri iyi ve en son Dünya Kupası’nda Simon Kjaer ile birlikte yan yana da oynadı.Son baharda milli takıma çağırdığımda oynadığı maçlarda da çok iyi performans sergiledi. Zanka, ilişkili olduğu kurulan takımın bir parçası olarak Avrupa Şampiyonası yolunun bir parçası oldu. Kendisine güveniyorum. Kendisine işaret edildiğinde göreve hazır olduğunu biliyorum." Danimarka medyası Kasper Schmeichel, Simon Kjaer ve Christian Eriksen’in de çağrıldığı 26 kişilik kadroya Zanka’nın da davet edilmesini sürpriz olarak duyurdu.Hjulmand, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, her halükarda en kötü senaryoya hazırlıklı olduğunu ve ek olarak 10 - 12 kişilik yedek liste hazırladığı, turnuvada herhangi bir aksilik olması durumunda yedek listedeki oyuncuların kadroya çağrılabileceği söyledi.

Fenerbahçe ile Ağustos 2019’da sözleşme imzalayan Zanka, Ocak 2020’de Fortuna Düsseldorf’a, geçen sezon başı ise Kopenhag’a kiralanmıştı.

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