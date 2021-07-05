Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Spor
Konyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
5 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Konyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Konyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Antrenmandan görüntüler

- KONYA

Rektör Trol 


- Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Konyaspor, güne sabah saatlerinde yapılan antrenmanla başladı.
Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörlerin yönetiminde gerçekleştirildi.
Antrenmana Medicana Konya Hastanesinde kontrolden geçen oyuncular Ibrahim Sehic, Amir Hadziahmetovic, Farouk Miya, Sokol Cikalleshi, Nejc Skubic ve Zymer Bytyqi katılmadı. Antrenman, CORE ısınma ve HITT koşuları ile başladı.
Oyuncular, günün ilk antrenmanını 4 seri üzerinden oynanan çift kale maçlarla tamamladı.
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı