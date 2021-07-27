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Konyaspor’un Erzurum kampı devam ediyor
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Konyaspor’un Erzurum kampı devam ediyor

Konyaspor’un Erzurum kampı devam ediyor

Antrenmandan görüntüler

Rektör 

-Topla oynana oyunlar
-Çift kale maç
-Detay

- KONYA

- İkinci etap kamp hazırlıkları için Erzurum’da bulunan Konyaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı ve topla oynanan oyunlarla devam etti. Daha sonra gruplara ayrılan oyuncular, savunma-hücum organizasyon çalışmaları ve taktik çalışma gerçekleştirdi. Antrenman, oynanan çift kale maç ile sona erdi. Antrenmana takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Farouk Miya katılmazken, idmanın ısınma bölümünde takımla çalışan Marin Anicic, Alper Uludağ, Musa Çağıran, Artem Kravets ve Serdar Gürler sonrasında çalışmalarını ayrı olarak sürdürdü.
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