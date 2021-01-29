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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Konyaspor, Sekidika’yı kiraladı

Konyaspor, Sekidika’yı kiraladı

Sekidika'nın basın toplantı odasına gelişi

İmza Töreni Toplantı Forma 

-Sekidika'nın sözleşmeyi imzalaması
-Sekidika'nın formayla fotoğraf çektirmesi
-Sekidika'nın röportajı

- KONYA

- Konyaspor, Galatasaray’ın 24 yaşındaki kanat oyuncusu Jesse Sekidika’yı sezon sonuna kadar kiraladı. Konyaspor, Galatasaray’dan Sekidika'yı kiraladı. Konya Büyükşehir Stadyumu’nda gerçekleşen imza töreninde yeni transfer Jesse Sekidika, kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. 71 numaralı formayı giyecek oyuncu, Konyaspor Kulübü'ne bu fırsatı verdikleri için teşekkür ederek, çok minnettar olduğunu söyledi.

Sekidika, “Konyaspor'un büyüklüğünü, nasıl bir camia olduğunu biliyorum. Burada elimden geleni yapacağım. Her şey için teşekkür ederim. Kulübe geldiğim ilk andan itibaren çok güzel şeylerle karşılaştım. Çok güzel bir karşılama yaptılar, herkes çok samimiydi. Eşimi bile aradım, onunla konuştuk. Stadyuma geldiğimizde hayatım boyunca unutamayacağım bir hediye verdi Konyaspor Kulübü. Eşim de bu durumdan çok mutlu oldu. Bunların karşılığını elbet sezon boyunca sizlere ödeyeceğim. Umarım hep beraber mutlu oluruz” dedi.
Sağ ve sol kanat mevkilerinin yanı sıra santrafor pozisyonunda da oynayan Nijeryalı futbolcu Süper Lig’de bu sezon görev aldığı 6 maçta 1 gol kaydetti.

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