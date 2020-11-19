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19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Antrenmandan görüntüler

Milli Takım Rektör 

-Detay

- KONYA

- Konyaspor, Süper Lig’in 9. haftasında iç sahada Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler yönetiminde koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, topla oyun ve 5’e 2 pas çalışması ile devam etti. Antrenmana milli takımlarda bulunan ve tedavilerine devam edilen oyuncular katılmazken, Samuel Eduok takımdan ayrı olarak fizyoterapist yönetiminde çalıştı. Oyuncular, hücum ve savunma çalışmasıyla ile antrenmanı tamamladı.
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