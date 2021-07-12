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Konyaspor’da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
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12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Konyaspor’da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Konyaspor’da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Antrenmandan görüntüler

Rektör 

-Isınma hareketleri
-Çabukluk çalışmaları
-Topla oyun
-Kaleci çalışmaları
-Detay

- KONYA

- 2021-2022 sezonu hazırlıklarını sürdüren Konyaspor, günün ilk çalışmasını sabah saatlerinde gerçekleştirdi. Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde, Kayacık Tesisleri’nde yapılan antrenman ısınma hareketleri ve çabukluk çalışması ile başladı.
Antrenman daha sonra topla oyun ve pas çalışması ile devam etti. Oyuncular, antrenmanı çift kale maç ile sonlandırdı. İdmana, tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Marin Anicic, Musa Çağıran, Alper Uludağ ile Serdar Gürler katılmadı.
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