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Konyaspor’da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
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9 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Konyaspor’da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Konyaspor’da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Antrenmandan görüntüler

Rektör 

-Isınma ve çabukluk çalışmaları
-Topla çalışmalar
-Kaleci çalışmaları
-Çift kale maç
-Detay

- KONYA

- Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor. Konyaspor, 2021-2022 Sezonu 1. etap kamp hazırlıklarının 9. gününe sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleri ile başladı.
Antrenmanın ikinci bölümünde gruplara ayrılan oyuncular topla çalıştı. Antrenman, üç takımla dönüşümlü olarak yapılan çift kale maçlar ile sona erdi. İdmana, tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Alper Uludağ, Musa Çağıran, Marin Anicic ile Serdar Gürler katılmadı.
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