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Konyaspor’da oyunculara hız testi yapıldı
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Konyaspor’da oyunculara hız testi yapıldı

Konyaspor’da oyunculara hız testi yapıldı

Antrenmandan görüntüler

Rektör 

-Hız testinden görüntüelr

- KONYA

- Yeni sezonun 3. etap hazırlıklarına Konya’da yeniden başlayan Konyaspor’da oyuncular testten geçti. Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 2021-2022 sezonu 2. etap kampını Erzurum’da tamamlamasının ardından hazırlıkların 3. etabına dün Konya’da başladı.
Bugün ise oyunculara hız testi yapıldı. Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen test, ısınma hareketleri ile başladı.
Takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Musa Çağıran ile Farouk Miya, kaleci antrenörü yönetiminde çalışan kaleciler İbrahim Sehic, Eray Birniçan, Erten Ersu, Deniz Ertaş ve Mehmet Erdoğan’ın yer almadığı test iki grupta gerçekleşti. 30-15 Maksimal Aerobik Hız Testinde oyuncuların dayanıklılık durum tespitleri yapıldı.
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