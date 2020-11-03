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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Konyaspor’da, Fenerbahçe hazırlıkları devam ediyor

Konyaspor’da, Fenerbahçe hazırlıkları devam ediyor

Antrenmandan görüntüler

Rektör 

-Detay

- KONYA

- Konyaspor, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Süper Lig’in 8. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Konyaspor, yapılan antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı.
Çalışma, topla oyun ve pas çalışması ile devam etti. İbrahim Sehic, Eray Birniçan, Erten Ersu ve Ozan Can Oruç’un kaleci antrenörü yönetiminde çalıştığı antrenman, koşu ile sona erdi.
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