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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen: “Konya’nın gücünü birleştirirsek Konyaspor’u daha iyi yerlere taşırız”

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen: “Konya’nın gücünü birleştirirsek Konyaspor’u daha iyi yerlere taşırız”

Başkan Fatih Özgökçen’in salona gelişi

Belediye Başkanı Beraberlik Toplantı Allah Şili 

-Başkan Fatih Özgökçen’in açıklamaları
-Genel ve detay

- KONYA

- Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Konya’nın büyük bir şehir olduğunu belirterek, şehrin gücü birleştirilirse Konyaspor’u daha iyi yerlere taşıyacaklarını söyledi.

Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte medya mensuplarıyla bir araya geldi. Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirilen tanışma toplantısında Başkan Fatih Özgökçen açıklamalarda bulundu. 5 Haziran günü yapılan Olağanüstü Genel Kurulla görevi devraldıklarını belirten Fatih Özgökçen, “Görevi devralmamızın akabinde birlik ve beraberliği ön planda tutacağımızı belirtmiştik. Bu minvalde şehrin yöneticileriyle görüşmelere başladık. Öncelikle Vali Bey'le, daha sonra büyükşehir belediye başkanımızla, ilçe belediye başkanlarımızla görüşmelerimizi tamamladık. Daha sonra odalarımız, borsamız ve en nihayetinde de sanayicilerimizi, iş adamlarımızı dolaşmaya başladık. Bu doğrultuda birlik ve beraberlik noktasında bir hava oluştuğu kanaatindeyiz. İnşallah bunu bu şekilde devam ettirebilirsek 100. yıla bir kala belki biraz daha Konyaspor’umuzu, Konya’mızı daha değerli bir marka haline getirebiliriz. Değerli bir markadan daha ziyade markayı daha iyi düzeylere taşıyabiliriz, amacımız bu” dedi.
Görev dağılımını yaptıklarını ifade eden Başkan Özgökçen, “Görev dağılımının yapılmasından sonra 23 kişilik yönetim kurulumuzdaki tüm arkadaşlarımız bu 20-25 günlük süreç içerisinde hepsi alanında temayüz etmiş iş adamları ama kendi işlerine gitmediler. 20-25 gün boyunca ‘Konyaspor için neler yapabiliriz?’ bunun çalışmasını yaptılar, yapıyorlar. Bir taraftan herkesin beklediği transfer için futbol şubeden sorumlu arkadaşlarımız onla ilgili çalışmalarını yapıyor. Reklam-sponsorlukla alakalı arkadaşlarımız ‘Konyaspor’a maddi açıdan nasıl kazanç getirebiliriz?’ onun çalışmasını yapıyorlar. İdari ve mali açıdan arkadaşlarımızın kulüple alakalı değerlendirmeleri devam ediyor. Bu doğrultuda verdiğimiz, paylaşılan tüm görevler yerine getirilmeye çalışılıyor. Biz de elimizden geldiği kadar bunlara nezaret ediyoruz, çalışıyoruz. Dediğim gibi sanayicilerle görüşmelerimiz başladı.
O da bizim beklediğimizden daha iyi şekilde devam ediyor. Mutlulukla söylüyorum, Konya büyük bir şehir. Eğer Konya’nın gücünü birleştirirsek, sadece futbol, spor camiası için söylemiyorum Konya her yerde başarılı olur. Zaten başarılı, bu başarıyı daha üst düzeylere taşıyabiliriz ve bu noktada çalışmalar devam ediyor. İnşallah biz hem Konya’yı hem Konyaspor’u daha iyi yerlere taşırız diye umut ediyoruz. Sportif başarı da bu birleşmeye katılırsa daha güzel olur. İnşallah bunun da altyapısını kurarız. Altyapıyla alakalı çalışmalarımız olacak. Bizim en çok önem verdiğimiz konulardan bir tanesidir. Çünkü altyapı olmadan yüksek paralarla bu takımları ayakta tutmak zor olur” diye konuştu.

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