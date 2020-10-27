Konyaspor, Başakşehir maçına hazırlanıyor

-Ağırlık çalışması

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- Konyaspor, Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Süper Lig'in 7. haftasında iç sahada Medipol Başakşehir'i konuk edecek Konyaspor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenman sahada yapılan ısınma hareketleri ve kuvvet çalışması ile başladı.

Oyuncular antrenmanı pas çalışması ile devam ettirdi. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.



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