Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Spor
Konyaspor, 1. etap kamp çalışmalarını tamamladı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Konyaspor, 1. etap kamp çalışmalarını tamamladı

Konyaspor, 1. etap kamp çalışmalarını tamamladı

Antrenmandan görüntüler

Rektör Futbol 

-Koşu çalışması
-Genel ve detay

- KONYA

- Yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren . Konyaspor, 29 Haziran’da Kayacık Tesisleri’nde başlayan 2021-2022 sezonu 1. etap kamp çalışmalarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncular mobilizasyon ve core çalışması yaptı. Antrenman, koşu çalışması ile sona erdi. 2 gün izin yapacak olan futbolcular, 21 Temmuz'da 2. etap kamp çalışmaları için Erzurum'da toplanacak ve ilk antrenmanını 22 Temmuz'da gerçekleştirecek.
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı