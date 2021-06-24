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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
KONYA - Konyaspor Kulübü Başkanı Özgökçen, basın mensuplarıyla bir araya geldi

KONYA - Konyaspor Kulübü Başkanı Özgökçen, basın mensuplarıyla bir araya geldi

- Toplantının yapıldığı salondan görüntü - Medya mensuplarından görüntü - Başkan Fatih Özgökçen'in açıklaması Konya spor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, basın mensuplarıyla bir araya geldi: - "Birlik ve beraberlik noktasında bir hava oluştuğu kanaatindeyiz. İnşallah bunu bu şekilde devam ettirebilirsek 100. yıla bir kala belki biraz daha Konya spor'umuzu, şehrimizi daha değerli bir marka haline getirebiliriz"KONYA (AA) - Konya spor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, birlik ve beraberliğin sağlanmasıyla şehri ve Konya spor'u daha iyi yerlere taşıyabileceklerini söyledi.

Özgökçen ve yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri, kulübün Kayacık Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.Özgökçen, burada yaptığı konuşmada, 5 Haziran'da kulübün başına geçtiklerini hatırlatarak, birlik ve beraberliği ön planda tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Konya 'nın ileri gelenleriyle görüştüklerini ifade eden Özgökçen, "Birlik ve beraberlik noktasında bir hava oluştuğu kanaatindeyiz. İnşallah bunu bu şekilde devam ettirebilirsek 100. yıla bir kala belki biraz daha Konya spor'umuzu, şehrimizi daha değerli bir marka haline getirebiliriz. Değerli bir markadan daha ziyade markayı daha iyi düzeylere taşıyabiliriz. Amacımız bu." diye konuştu.
Özgökçen, yönetimde görev dağılımını yaptıklarını anımsatarak, 23 kişilik yönetim kurulunun yoğun mesai harcadığını dile getirdi.Transfer çalışmalarının da devam ettiğine işaret eden Özgökçen, "Herkesin beklediği transfer için futbol şubeden sorumlu arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyor. Reklam - sponsorlukla alakalı arkadaşlarımız, ' Konya spor'a maddi açıdan nasıl kazanç getirebiliriz?' onun çalışmasını yapıyor. Arkadaşlarımız paylaşılan tüm görevleri yerine getirmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.Özgökçen, kendilerinin de takım için elinden geleni yaptığını vurgulayarak, " Konya , büyük bir şehir. Eğer Konya 'nın gücünü birleştirirsek, sadece futbol, spor camiası için söylemiyorum, Konya her yerde başarılı olur. Zaten başarılı, bu başarıyı daha üst düzeylere taşıyabiliriz ve bu noktada çalışmalar devam ediyor. İnşallah biz hem Konya 'yı hem Konya spor'u daha iyi yerlere taşırız diye umut ediyoruz. Sportif başarı da bu birleşmeye katılırsa daha güzel olur." değerlendirmesinde bulundu.Altyapı çalışmalarının en çok önem verdikleri konulardan biri olduğunu anlatan Özgökçen, altyapı olmadan yüksek paralarla takımları ayakta tutmanın zor olduğunu sözlerine ekledi.

Yoğun Mesai Beraberlik Allah Şili Basın Mensupları 

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