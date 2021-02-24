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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KONYA - Konyaspor'da Gaziantep maçı hazırlıkları

KONYA - Konyaspor'da Gaziantep maçı hazırlıkları

- Oyuncuların sahada antrenman yapması - Sokol Cikalleshi ve Ismael Diomand'in basın mensuplarının sorularını cevaplaması Konya spor'da Gaziantep maçı hazırlıkları - Arnavut futbolcu Sokol Cikalleshi:"Gaziantep maçının çok zorlu geçeceğini iyi biliyoruz. Bu maçta da her şeyimizi ortaya koymamız gerekiyor" - Fildişi Sahilli oyuncu Ismael Diomande: - "Galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz. Çalışmalarımıza bu doğrultuda devam ediyoruz"KONYA (AA) - İttifak Holding Konya spor, Süper Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Cuma günü sahasında Gaziantep ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmandan önce futbolculardan Sokol Cikalleshi ve Ismael Diomande, basın mensuplarının sorularını cevapladı.Arnavut golcü Cikalleshi, yakaladıkları çıkışı Gaziantep karşısında da sürdürmek istediklerini söyledi.

Yaptıkları son 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldıklarını hatırlatan 30 yaşındaki oyuncu, şunları kaydetti:"İyi bir hava yakaladık. Türkiye liglerindeki 6 yıllık tecrübemin bana öğrettiği, daima ayaklarınız yere basmalı. Aksi takdirde üzülen taraf siz olursunuz. Bu yüzden Gaziantep maçının çok zorlu geçeceğini iyi biliyoruz. Bu maçta da her şeyimizi ortaya koymamız gerekiyor. Bu şekilde karşılaşmadan iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Bana gelince maçta yapabileceğimin en iyisini yapmak için çalışacağım. Önemli olan benim gol atmam değil, takımımızın kazanması." - Ismael Diomande: "Galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz"Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Ismael Diomande ise Yeni Malatyaspor karşısında hak ettikleri bir galibiyeti aldıklarını dile getirerek, "Önümüzdeki Gaziantep maçı, Yeni Malatyaspor karşılaşması kadar önemli. Galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz. Çalışmalarımıza bu doğrultuda devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başlayıp, çift kale maçla devam etti.

Rektör Basın Mensupları 

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