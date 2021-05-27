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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
KÖLN - THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne doğru - Krunoslav Simon / Bryant Dunston

KÖLN - THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne doğru - Krunoslav Simon / Bryant Dunston

- Anadolu Efes oyuncusu Krunoslav Simon'un açıklaması - Anadolu Efes oyuncusu Bryant Dunston'ın açıklamasıAnadolu Efes, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final öncesi son antrenmanını Köln'de yaptıKÖLN (AA) - Almanya 'nın Köln kentinde düzenlenen THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de yarın CSKA Moskova ile yarı finalde karşılaşacak olan Anadolu Efes, son antrenmanını gerçekleştirdi.Maçın oynanacağı Lanxess Arena'da antrenman öncesi Anadolu Efes'in oyuncuları Krunoslav Simon ile Bryant Dunston, basın toplantısı düzenledi.
CSKA Moskova'nın çok formda olduğunu ve yarınki maçın kolay olmayacağını belirten Simon, "Geçmişi geçmişte bırakıp önümüze bakmamız gerekiyor. Bu maça çok iyi hazırlandık. Şampiyonluk için bir şansımız olduğunu düşünüyoruz ve bunun için elimizden geleni yapacağız." dedi.
Bryant Dunston, her maçı final niteliğinde gördüklerini aktararak, şunları kaydetti:"Üç yıldır aynı kadroyu koruyoruz. Hem saha içinde hem de saha dışında birbirimizi çok seviyoruz. Bu noktaya gelebilmek için çok çalıştık. Her maça ayrı konsantre oluyoruz. Tüm takımlar şampiyon olup kupayı kaldırmak istiyor. Kimse buraya kaybetmek için gelmiyor. Bizim de aynı tutkumuz var ancak biz öncelikle önümüzdeki maça odaklanıyoruz. Her şeyin bizim lehimize gelişeceğini düşünüyorum ki bizim de bu kabiliyetimiz var."Basın toplantısının ardından yarın CSKA Moskova ile karşılaşacak Anadolu Efes, son antrenmanını yaptı.

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