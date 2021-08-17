Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Spor
Kocaelispor-Ümraniyespor maçının ardından
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Kocaelispor-Ümraniyespor maçının ardından

Kocaelispor-Ümraniyespor maçının ardından

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın açıklamaları

Basın Toplantısı Toplantı Düşünür Rektör Futbol 

-Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar'ın açıklamaları

- - Mustafa Reşit Akçay: "Çok kötü goller yedik"- Recep Uçar: "Ofansif olarak memnun olmadım" KOCAELİ

- Kocaelispor’un 3-0 mağlubiyetiyle biten Ümraniyespor maçının ardından teknik adamlar değerlendirmede bulundu. Mustafa Reşit Akçay, “Kötü oynamadık ama çok kötü goller yedik” dedi.
Konuk teknik adam Recep Uçar ise “Ofansif anlamda memnun olmadığım bir maç fakat eksik oynamayı iyi becerdik” şeklinde konuştu.
11 yıl sonra yeniden sahaya çıktığı TFF 1.Lig’de ilk hafta karşılaşmasında Ümraniyespor’u konuk eden Kocaelispor 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından teknik adamlar basın toplantısında değerlendirmede bulundu. Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, “Kötü goller yedik, kötü oynamadık. Düşündüğümüzün bir kısmını uygulayamamış olabiliriz. Taraftarımız sabırsız biraz. Onlar iyi şeyleri gördükleri için hep takımlarından iyi şeyler bekliyorlar. Haklı olarak da biraz sinirlendiler. Oyunda güzel şeyler ürettik ama çok kötü goller yedik. Bölgesel oynama ve taktik davranışları yeniden gözden geçireceğiz” dedi.
Recep Uçar: “Ofansif anlamda memnun değilim” Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, “Kocaelispor gibi zor bir deplasmanda çok farklı bir hikayelerin oluğu maçı kazanıp 3 puan almak çok güzel. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Teknik anlamda enteresan bir maçtı. 4. dakikada bulduğumuz gol sonrası kendi oyunumuzu oynayabileceğimiz maç olacağını düşünürken golden sonra ilk 45 dakika sadece savuma yapan, hücum anlamında istediklerini yerine getiremeyen takım vardı. Bu beni çok memnun etmedi. 52. dakikada 10 kişi kaldık. Kenar toptan bulduğumuz golle 2-0 oldu. İyi direniyoruz. Oyuncu değişikliği yaparken duran toptan bulduğumuz golle 3-0 öne geçtiğimiz, ofansif anlamda memnun olmadığım bir maç. Ümraniyespor olarak birinci amacımız iyi futbol izlettirmek. Bununla alakalı iyi örnekler vermedik. Maçın hikayesi olarak da 40 dakika 10 kişi, son 15 dakikayı 9 kişi oynayan, ciddi mücadele ortaya koyan oyuncularım vardı. Eksik oynamayı iyi becerdik. Pek pozisyon vermedik” şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı