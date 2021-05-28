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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Kocaelispor taraftarları sokaklara döküldü!

Kocaelispor taraftarları sokaklara döküldü!

Kocaelispor taraftarının sevinçlerinden görüntüler

- - Binlerce taraftar yıllar sonra 1. Lig'e yükselmenin sevincini yaşıyor KOCAELİ

Karya Yükselen 


- Kocaelispor'un TFF 2. Lig Play-Off finalinde Sakaryaspor'u 4-0 mağlup ederek TFF 1.Lg'e yükselmesi sonrasında yeşil-siyahlı taraftarlar Kocaeli'de sokaklara dökülerek galibiyeti kutlamaya başladı.
TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'un taraftarları, galibiyet ve play-off sevincini sokaklara dökülerek kutladı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda son düdüğün çalınmasıyla evlerinden çıkan taraftarla İzmit merkezine akın etti. Başta İzmit merkezi olmak üzere kentin 4 bir yanında sokaklara dökülen binlerce taraftar kutlamalara başladı.

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