Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
KIRŞEHİR - Taraftar grubundan aşı uygulamasına davul zurnalı destek

KIRŞEHİR - Taraftar grubundan aşı uygulamasına davul zurnalı destek

- Kent meydanında kurulan aşı standı - Kırşehir Cacabey Meydanında davul zurna gösterisi - Aşı olan vatandaşlar - Halil Kurt'un açıklaması - Serhat Gerger'in açıklaması - İsa Türkay'ın açıklaması - Taraftar ve vatandaşlara aşı yapılması Kırşehir 'de taraftar grubundan aşı uygulamasına davul zurnalı destekKIRŞEHİR (AA) - Kırşehir 'de taraftar grubu, kent meydanında kurulan standın yanında davul zurna eşliğinde yeni tip koronavirüse (Kovid - 19) karşı yürütülen aşı etkinliğine destek verdi.Misli.com 2. Lig'de mücadele eden Kırşehir Belediyespor'un genç taraftarları, davul zurna ekibiyle İl Sağlık Müdürlüğünün Cacabey Meydanı'nda kurduğu standın önünde buluştu.Davul zurna eşliğinde oynayan gençler, Kovid - 19 salgınıyla mücadele kapsamında aşılama uygulamasına dikkati çekti.Meydanda bulunanlar, gençlerin gösterisini ilgiyle izledi. Bazı engelli vatandaşların da destek verdiği etkinliğin sonunda gençler, stantta aşı yaptırdı.Taraftar grubu lideri Halil Kurt, aşıya teşvik için davul zurna eşliğinde farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Vatandaşları aşı olmaya çağıran Kurt, şöyle konuştu:"Aşı daveti yapmak için meydanda davul zurna eşliğinde toplandık. Taraftar olarak farkındalık oluşturmak istedik. Bu hastalıktan kurtulalım. Davul zurnayla oyun havaları çalındı. Oynadım, mutlu günlerin yakın olmasını istiyorum. Herkesi buraya aşı olmaya davet ediyorum." Kırşehir Belediyespor taraftarı Serhat Gerger de toplum sağlığı ve hayatın tamamen normale dönmesi için herkesi aşı olmaya çağırdı.

Koronavirüs Farkındalık Engelli Vatandaş Koronavirüs Davul Zurna 

İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement