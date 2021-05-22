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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kırşehir 52 yıllık 1. Lig hayaline bir adım daha yaklaştı

Kırşehir 52 yıllık 1. Lig hayaline bir adım daha yaklaştı

- Kırşehir Belediyespor'un tesisleri - Kırşehir Belediyespor Basın Sözcüsü Battal Çelik'in açıklaması - Kırşehir Belediyesporlu futbolcuların Ahi Stadyumu'na gelmesi - Neşet Ertaş Taraftar Grubu Başkanı Halil Kurt'un açıklaması - Play - off yarı finalinde Sakaryaspor'la eşleşen ve Kırşehir 'deki ilk maçta rakibiyle 0 - 0 berabere kalan yeşil - beyazlılar, TFF 1. Lig yolunda umutlarını rövanş karşılaşmasına taşıdı - Kırşehir Belediyespor Kulübü Basın Sözcüsü Battal Çelik:"İnşallah play - off'tan çıkacağız. Büyük bir şansımız, gücümüz ve kariyerimiz var"KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Kırşehir 'in futboldaki tek profesyonel takımı Kırşehir Belediyespor, 52 yıllık TFF 1. Lig hayalini gerçekleştirmek için play - off maçları oynuyor. Kırşehir spor adıyla 1969 yılında kurulan, 2017'de belediyeye devredilerek Kırşehir Belediyespor ismiyle yoluna devam eden yeşil - beyazlılar, geçen 3 yıllık süreçte Bölgesel Amatör Lig'den Misli.com 2. Lig'e kadar yükseldi.Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta normal sezonu 72 puanla 3. sırada tamamlayan ve play - off'a kalan Kırşehir Belediyespor, çeyrek finalde Kırklarelispor'u eledi.Yarı finalde Sakaryaspor'la eşleşen ve Kırşehir 'deki ilk maçta rakibiyle 0 - 0 berabere kalan yeşil - beyazlılar, TFF 1. Lig yolunda umutlarını rövanş karşılaşmasına taşıdı. Kırşehir Belediyespor Kulübü Basın Sözcüsü Battal Çelik, AA muhabirine, 1969'da kurulan takımlarının 52 yıllık 1. Lig hayalini gerçekleştirmeye çok yaklaştığını söyledi.

Üst lige yükselmeleri halinde bu durumun şehre ekonomik ve sosyal yönden büyük katkı sağlayacağını belirten Çelik, şöyle konuştu:"Geçen 52 yılda ilk defa 1. Lig'e bu kadar yaklaştık. Yarı finalin ikinci maçını aldığımız takdirde finalde bir karşılaşma daha oynayacağız. Birinci Lig'e çıkmamız durumunda bu ligde bulunan takımların taraftarı kentimize gelecek. Bunların birçoğu da büyük şehirlerin takımları. Ekonomik ve sosyal alanda şehrimize katkı olacak. İnşallah play - off'tan çıkacağız. Büyük bir şansımız, gücümüz ve kariyerimiz var. Teknik heyetimiz ve oyuncularımız bunu başaracak güçte. Yönetim anlamında biz her türlü desteği verdik. İnşallah bundan sonraki maçlarda şehrimizden de büyük destek alırız, 1. Lig'e bu kadar yaklaşmışken geriye dönmeyiz."Neşet Ertaş Taraftar Grubu'nun amigosu Halil Kurt ise Kırşehir 'in medeniyetler şehri olduğunu kaydetti.
Kurt, "Kendi yağımızla kavrulan bir takımız. Birinci Lig'e çıkarsak oradan düşmeyeceğimize inanıyorum. Yapacağımız takviyelerle uzun yıllar 1. Lig'de kalırız. Burası medeniyetler şehri. Kardeşlik de burada, dostluk da burada. Kırşehir taraftarı herkesle dost ve kardeştir. Birinci Lig'e çıktığımızda diğer illerden gelen taraftarları da en iyi şekilde ağırlayacağız. Birinci Lig'e çıkma yolunda takımımıza inancımız tam." ifadelerini kullandı.Sakaryaspor ile Kırşehir Belediyespor arasındaki play - off yarı final rövanş maçı, 24 Mayıs Pazartesi günü Sakarya'da oynanacak.

Karya Muhabir Medeniyetler Allah Çeyrek Final 

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