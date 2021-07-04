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Kırklarelili güreşçiler, Kırkpınar hazırlıklarını lavanta tarlasında sürdürüyor
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4 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Kırklarelili güreşçiler, Kırkpınar hazırlıklarını lavanta tarlasında sürdürüyor

Kırklarelili güreşçiler, Kırkpınar hazırlıklarını lavanta tarlasında sürdürüyor

lavanta tarlalarında güreş

Allah Kabil Güreş 

-güreşe katılacak Onur Artun röportaj
-Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü güreş antrenörü Mehmet Akif Ersoy röportaj

- Kırklarelili güreşçiler Kırkpınar hazırlıklarını lavanta tarlasında sürdürüyor KIRKLARELİ

- Kırklarelili pehlivanlar, 9-11 Temmuz’da gerçekleştirilecek 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi hazırlıklarını lavanta tarlalarında sürdürüyor. Kırklareli Valiliği himayelerinde düzenlenen 1. Kırklareli Lavanta günleri etkinliklerine katılan güreşçiler, 9-11 Temmuz’da gerçekleştirilecek 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi hazırlıklarını lavanta tarlalarında sürdürüyor. Son hazırlıklarını lavanta tarlasında yaptıklarını dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü güreş antrenörü Mehmet Akif Ersoy, “Allah nasip ederse artık son olarak koşuya çıkacağız ondan sonra kayıtlarımızı yaptıracağız. Cuma namazından sonra kol bağlayıp ısınma ritüeli peşrev çekip güreşlere başlayacağız. Ağır antrenman yaptığımız için toparlanma süresi biraz uzun oluyor. Çok farklı bir antrenman, güzel oldu. Güzel kokuların, rengarenk bir ortamın içinde güzel insanlarla buluştuk. Tüm Kırklareli halkını da Kırkpınar'da en güzel şekilde temsil edeceğiz” şeklinde konuştu.
Kırkpınar’da kürsüye çıkabilmek için taktik ve dayanıklılık çalışması sürdüren küçük orta küçük boyda güreşlere katılacak Onur Artun, “660. Kırkpınar hazırlıklarımızı bu hafta lavanta tarlasında yapıyoruz. 1 hafta kaldı güreşlere. Hocamızın önderliğinde antrenmanlarımıza devam ediyoruz. İnşallah Kırklareli’ye iyi bir sonuç ile döneceğiz” dedi.

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