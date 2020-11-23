KIRIKKALE - Kasapoğlu:'Ülkemizin en yeni spor salonlarından bir tanesinin Kırıkkale'mizde yükselecek olmasının müjdesini paylaşıyorum'
KIRIKKALE - Kasapoğlu:"Ülkemizin en yeni spor salonlarından bir tanesinin Kırıkkale 'mizde yükselecek olmasının müjdesini paylaşıyorum" - Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın konuşması - Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in konuşması - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşmasıKIRIKKALE - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kırıkkale Gençlik Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu. (1)
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