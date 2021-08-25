Kerem Tekin Ülkü: 'N'Sakala'nın sağlık durumu iyi'



- Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Koordinatörü Kerem Tekin Ülkü, Gaziantep FK maçında rahatsızlanan N'Sakala'nın durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Kerem Tekin Ülkü, 31 yaşındaki futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğunu ancak tedbir amaçlı dinlendirildiğini ifade etti.

Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Koordinatörü Kerem Tekin Ülkü, Gaziantep FK ile deplasmanda oynanan karşılaşmada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve ardından tedavisi İstanbul'da devam eden Fabrice N'Sakala'nın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. N'Sakala'nın Gaziantep'te ani bilinç kaybı yaşadığını belirterek sözlerine başlayan Ülkü, "Cumartesi günü oynanan müsabaka sırasında N'Sakala'yı ani bilinç kaybı nedeniyle Gaziantep'teki hastanede takip ve müşahede altına almıştık. Oyuncumuz pazartesi günü sponsor hastanemize transfer edildi. Ani bilinç kaybı durumunun altında yatan sebepleri araştırmak için yetkin hocalardan oluşan bir kurul oluşturduk. Kardiyoloji, nöroloji ve göğüs hastalıkları uzmanlarının yer aldığı kurulda çeşitli incelemeler yapıldı. Detaylı analizlerin ardından oyuncunun kardijyolojik ve nörolojik siteminde yapısal bir problem olmadığını, kalbin ya da beynin fonksinoyel çalışmalarını etkileyecek sorun olmadığını gördük. Oyuncunun yaşadığı ani bilinç kaybı sürecinin, herkesin, her sporcunun risk altında olduğu, zaman zaman yaşayabileceği fizyolojik süreçler nedeniyle gerçekleştiğine kanaat getirdik. Dolayısıyla oyuncumuzu da dün hastaneden taburcu ettik. Taburculuk sonrasında yakın takip, destekleyici tedavi ve istirahat tedavilerini uyguluyoruz. Genel sağlık durumu gayet iyi. N'Sakala'ya bırakırsak bir an önce antrenmana çıkmak isteyecek kadar istekli. Tedbir amaçlı olarak gözlemlerimiz devam edecek. Milli takım arasını da kullanarak yavaş yavaş sahaya adaptasyon çalışmalarına sokarak antrenmanlara döndürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Siyah-beyazlı futbolcunun futbol kariyerinin etkileneceği bir durum olmadığını ifade eden Ülkü, ayrıca futbolcuları aşı olmaya zorlamadıklarını ancak aşı olmaları konusunda tavsiyede bulunduklarını da sözlerine ekledi.

