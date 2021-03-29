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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kerem Kamal’a Manisa’da özel ilgi

Kerem Kamal’a Manisa’da özel ilgi

Kerem Kamal’ın gelişi

Milli Güreşçi Şampiyon Dünya Şampiyonu Olimpiyat Olimpiyat Oyunları 

-Ziyaret detay
-Başkan Çelik açıklama
-Kerem Kamal açıklama
-Hediye takdimi

- - Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, milli güreşçi Kerem Kamal’ı ödüllendirdi MANİSA

- Tokyo’da yapılacak olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil edecek olan milli güreşçi Kerem Kamal, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’i ziyaret etti. Şampiyon güreşçiyi altınla ödüllendiren Başkan Çelik, milli güreşçinin Tokyo’dan da madalya ile döneceğine inandığını söyledi.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Tokyo 2020 Avrupa Kıtası Elemeleri'nde ilk kez olimpiyat oyunlarına katılmaya hak kazanan milli güreşçi Kerem Kamal, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’i ziyaret etti. Güreş Antrenörü Süleyman Güngör ve babası Kazım Kamal da ziyarette hazır bulundu. Başkan Çelik, Kerem Kamal ve antrenörünü tebrik ederek, altınla ödüllendirdi. Çelik: “Desteğimiz ve dualarımız kendisiyle” Başkan Çelik, Kerem Kamal’ı başarısı için tebrik ederek, olimpiyatlardan da madalya ile döneceğine inandığını söyledi.

Başkan Çelik, şöyle konuştu: “Şehzadeler’in gururu Kerem kardeşimiz şehrimizi, ülkemizi olimpiyatlarda temsil edecek ve inşallah oradan da büyük bir başarı elde ederek dönecek. Geldiğinde de biz onu büyük bir konvoyla karşılayacak, Manisa’mızın dünya şampiyonunu gezdireceğiz. Ben buna yürekten inanıyorum. Çünkü Kerem kardeşim disiplinli çalışıyor, çok gayretli. Hocası Süleyman bey de çok özverili, ailesi çok destekçisi. İyi bir sporcu, başarılı bir sporcu ama benim bir o kadar da takdir ettiğim saygılı, efendi, milli ve manevi değerlerimizi en iyi şekilde taşıyan bir kardeşimiz. Her yönüyle örnek bir kardeşimiz. Desteğimiz ve dualarımız kendisiyle. Yolu bahtı açık olsun inşallah.” Kamal: “Manisa’mıza olimpiyat madalyası hediye etmek istiyorum” Başkan Çelik’e teşekkür eden şampiyon güreşçi Kerem Kamal ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Hem kendim hem şehrim ve ülkem için çok mutluyum. Hayallerime doğru bir adım attım. İnşallah yolun sonunu madalya ile taçlandırıp, şehrime konvoyla dönmek istiyorum. Biz adımı attık, sırada koşmak var. İnşallah madalya alıp, tarihe geçip, Manisa’mıza bir olimpiyat madalyası hediye etmek istiyorum. İlgisi olan herkese çok teşekkür ediyorum.”
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