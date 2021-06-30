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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kayserispor yeni sezona hazırlanıyor

Kayserispor yeni sezona hazırlanıyor

Antrenmandan görüntüler

Rektör Futbol 

-Detaylar

- KAYSERİ

- Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde, kulüp tesislerinde toplanan sarı-kırmızılı futbolcular, ısınmanın ardından topla birlikte çalıştı. Transfer yasağının kalkmasıyla resmi sözleşmeye imza atacak olan Emrah Başsan, Gökhan Sazdağı ve Onur Bulut da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.
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