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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kayserispor evinde 5 maç sonra kaybetti

Kayserispor evinde 5 maç sonra kaybetti

- Ivko Gancev'in açıklamaları

- - Hes Kablo Kayserispor Teknik Sourmlusu Ivko Gancev:- "Böyle sonuç aldığımız için üzgünüz" KAYSERİ

Sarı Kart Kırmızı Kart Basın Toplantısı Toplantı Irak 


- Hes Kablo Kayserispor Teknik Sorumlusu Ivko Gancev, Galatasaray maçından sonra yaptığı açıklamada, "Böyle sonuç aldığımız için üzgünüz. Son 2 hafta Galatasaray 5 puan kaybetti; 'Adalet' dedi.
Adalet bugün yine vardı ama bunu Galatasaray'dan yana kullandılar" dedi.
Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor sahasında karşılaştığı Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Sorumlusu Ivko Gancev, "Bütün futbolcularımı kutlamak istiyorum. Çünkü 90 dakikaya kadar oyunu bırakmadılar. 85 dakika her şeyi yaptılar ama maalesef böyle sonuç aldığımız için üzgünüz. Bu maçta 2-3 tane kırılma noktası vardı. İlk yarının son dakikalarında yediğimiz gol, Galatasaray'ın sarı kart belki kırmızı kart olabilirdi. VAR'a gidebilirdi. Son 2 hafta Galatasaray 5 puan kaybetti; 'Adalet' dedi.
Adalet bugün yine vardı ama bunu Galatasaray'dan yana kullandılar" dedi.

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